Екснардеп Пашинський вийшов з-під варти: внесли заставу

Ексдепутат Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, вийшов з-під варти під заставу, повідомляє Економічна правда.

"Тільки що підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб'юся повернення цих коштів" , – написав він.

Нагадаємо, зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Фігурант справи "нафтопродуктів Курченка", екснардеп Сергій Пашинський, коментуючи обшуки, заявив, що знав про те, що проти нього "готуються провокації" спецслужбами РФ з метою дискредитації, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдепутату Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою з заставою в 272 мільйони гривень.