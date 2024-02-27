Нідерланди виділять понад 100 млн євро на закупівлю боєприпасів для України

Нідерланди виділять понад €100 млн, за допомогою яких профінансують постачання сотень тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла для України. Про це заявив прем'єр країни Марк Рютте, повідомляє Ліга.net.

"Перш за все важливо, щоб ми виконали те, що обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на чеську ініціативу зі швидкого доставлення сотень тисяч артилерійських снарядів до України" , – написав він.

Крім того, Рютте анонсував укладання безпекової угоди з Україною, щоб підтримувати її протягом 10 наступних років.

"Ми знаємо, що Путін готується до тривалої війни. Нам потрібно продовжувати показувати, що ми непохитні і що час не на його боці" , — сказав Рютте.

29 січня Нідерланди виділили 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.