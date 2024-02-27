У Генштабі пояснили, як рахують втрати військ РФ

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року.﻿ Про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, повідомляє Українська правда.

"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати.﻿

Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб" , – повідомив він.

На великій пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, а з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.