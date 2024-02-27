У Генштабі пояснили, як рахують втрати військ РФ
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року. Про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, повідомляє Українська правда.
"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати.
Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб", – повідомив він.
На великій пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, а з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.