В енергосистемі України профіцит, надлишок купуватиме Польща – "Укренерго"

Через активну роботу сонячних та вітрових електростанцій та зниження споживання в енергосистемі утворився профіцит генерації електрики. Надлишок купуватиме Польща.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Сьогодні сонячна та вітряна погода сприяють активній роботі електростанцій на ВДЕ. Водночас споживання через потепління та активну роботу дахових СЕС знаходиться на досить низькому, як для зими, рівні. Через поєднання цих факторів в денні години енергосистемі утворився профіцит, тобто надлишок, електроенергії.