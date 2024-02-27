Міноборони: Цифрових повісток без нового закону про мобілізацію не буде

Розроблення функціонала для вручення електронних повісток неможливе без відповідного рішення на рівні закону.﻿ Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерині Черногоренко, повідомляє Економічна правда.

"Ми маємо рухатися в рамках нормативно-правової бази. Наразі закон (про мобілізацію – ред.) знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Як тільки ми будемо мати розуміння чи буде в цьому напрямку прийняті рішення і буде проголосований закон, в другому читанні, і тим більше підписаний президентом, ми зможемо рухатися до того, щоб цей функціонал розробляти" , – пояснила Черногоренко.

За її словами як тільки рішення на рівні закону буде прийнято ІТ-напрямок міністерства зможемо перейти до його оформлення.