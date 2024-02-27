Уряд офіційно призначив нового голову НАЗК

Кабінет міністрів офіційно призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.﻿﻿ Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Українська правда.

"Призначено за поданням конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції" , – повідомив Мельничук.

25 лютого стало відомо, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Раніше Павлущик обіймав посаду старшого детектива – керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.