Третя штурмова про бої під Авдіївкою: РФ наступає і вдень, і вночі

Ситуація в районі Авдіївки є дуже складною, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі.﻿﻿ Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, повідомляє Українська правда.

"Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі" , – повідомив Жорін.

За словами Жоріна, основний напрямок, де окупанти тиснуть зараз, – лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.

Водночас військовий запевняє, що і Третя штурмова, і деякі інші українські підрозділи не лише сидять в обороні, а й втілюють контратакуючі заходи.