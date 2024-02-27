"Поплічники Путіна": Орбана і Фіцо зустріли у Празі протестами

Прем’єрів Словаччини та Угорщини зустріли у Празі протестом з критикою за їхню позицію у війні Росії проти України, повідомляє Європейська правда.

Роберт Фіцо та Віктор Орбан прибули до чеської столиці на запрошення прем’єра Петера Фіали для участі у саміті "Вишеградської четвірки" (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини).

На маршруті прем’єрів їх зустріли мітингом із плакатами "Фіцо, їдь додому у Росію", "Фіцо + Орбан – боягузливі поплічники Путіна" тощо.

Перед зустріччю "четвірки" Фіала окремо зустрівся з прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Попри великі розбіжності з Фіцо та Орбаном у питанні підтримки України Фіала вважає, що формат "Вишеграду" ще не варто ховати, і що є чимало центральноєвропейських питань спільного інтересу, які їм є сенс обговорити разом.

Водночас чеський прем’єр сказав, що у розмові з Фіцо торкнеться і його останніх заяв стосовно України.

"Усі ми прагнемо миру, але до миру є лише один шлях. Той, де ми не будемо поступатися агресору" , – наголосив Фіала.

"Якщо опустити зброю і сховатися – це ніколи не призведе до миру. І я не можу прийняти твердження, що це українці чи західні держави почали конфлікт. Винуватець абсолютно зрозумілий… Достатньо просто відкрити очі, щоб побачити, хто у цій ситуації жертва, а хто агресор" , – заявив він.

Туск перед зустріччю сказав, що неприємно вражений заявами Фіцо і прямо поставить питання, чи Вишеградський формат ще взагалі має значення з такими принциповими розбіжностями у поглядах.

Він зауважив, що усі чотири держави мають практично ті самі спільні інтереси, у тому числі в питаннях безпеки.