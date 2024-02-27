Розвідка Британії оцінила втрату ще одного літака А-50 для РФ

Хоча Росія ще має запас літаків-розвідників А-50, втрата досвідченого екіпажу може бути досить відчутною, а новий випадок збиття цього літака ставить питання про ефективність планування і захисту силами РФ таких цінних засобів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 27 лютого.

Британська розвідка майже впевнена, що російський А-50 збила ракета "земля-повітря", коли він перебував над Краснодарським краєм РФ.

"Є невелика ймовірність, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його" , – додають в огляді.

Розвідка зауважила, що Росія почала використовувати А-50 в акваторії Азовського моря з листопада 2023 року. 14 січня Україна успішно збила перший такий літак, після чого російське командування змушене було подумати про безпечніші зони для застосування А-50.

"Цей останній успіх України продемонстрував триваючу неспроможність сил РФ захистити свої цінні засоби в авіації, та ставить під питання ефективність їхнього планування" , – зазначає розвідка.

На думку британських аналітиків, Росія зможе швидко замістити втрачений літак, оскільки має ще 7 таких А-50 у робочому стані. Водночас втрата ще одного досвідченого екіпажу додатково підвищить навантаження на інших.