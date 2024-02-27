Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Він планує провести переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова української держави в Telegram.

Глава держави розповів, що тема візиту номер один - формула миру. Україна вже проводила в Джидді зустріч на рівні радників щодо реалізації такої ініціативи минулого року.

"Зараз упритул наблизилися до проведення першого саміту миру та розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - додав Зеленський.

За словами президента, темою номер два є повернення полонених та депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже допомагало звільняти українців.

"Упевнений, що і ця зустріч принесе результати", - наголосив він.

Також голова держави планує обговорити перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України від наслідків російської агресії.

Чутки про поїздки Зеленського

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що президент України Володими﻿﻿р Зеленський відвідає Вірменію 4 березня.

Одразу після цього, за інформацією журналістів, він має поїхати до Азербайджану.