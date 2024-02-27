У Повітряних силах оприлюднили фото палаючого російського Су-34
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив фото другого збитого за 27 лютого російського винищувача-бомбардувальника Су-34, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Олещук у Telegram.
"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка".
Yevgeny Pashnin
Нагадаємо:
27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Вдень з'явилася новина і про другий збитий Су-34.