Росіяни обстріляли Сумську область: загинули двоє поліцейських

В результаті обстрілу російської армії Хотінської громади Сумської області загинули два поліцейських, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Сумської ОВА.

"Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами…".

Окрім цього, ще четверо слідчих отримали поранення. Їм надають медичну допомогу.

Обстріл стався після 12 годині дня.