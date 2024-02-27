ГУР: У березні-травні спецоперація Росії "Майдан-3" досягне кульмінації

Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що кульмінація російської інформаційної спецоперації проти України буде найближчими тижнями, а Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати Україні військової поразки на сході, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Головне управління розвідки Міноборони України із посиланням на заяву комітету з питань розвідки при президентові України.

"Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни, Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей.

В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни, керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

Мета росіян всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну".

Зокрема, Комітет зазначив, що у листопаді минулого року, в рамках спецоперації "Майдан-3"на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Hосія витратила майже 250 млн доларів. Натомість, як повідомляє розвідка, загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.

"Спецоперація "Майдан-3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови".

Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі.

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.

З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде російська федерація та її злочинні союзники".

Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин заявив, що "перші фази інформаційної спецоперації зазнали фіаско".

"Перші фази, можна стверджувати, зазнали фіаско. Але тепер спецоперація перенесена вже на інші дати. Так, мова йде і про квітень, і про травень. Ті самі інформаційно-психологічні спецоперації, використання агентів впливу суспільної думки".

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