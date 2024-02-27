Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинула жінка
Російські загарбники вдень 27 лютого обстріляли село Велетенське у Херсонській області, у результаті чого загинула 82-річна жінка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Російська армія вбила літню жительку села Велетенське. Близько 16.20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку".
За його словами, від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка.
Що було раніше:
26 лютого російські окупанти атакували селище Новомиколаївка Херсонської області, постраждала жінка.