Іспанія та Італія виступили проти відправки військ в Україну

Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Reuters та Ansa.

За словами речниці уряду Іспанії Пілар Алегрії, Мадрид не погодився з пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну. Вона заявила, що допомога має бути обмежена лише зброєю та іншими матеріалами.

"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа, щоб протистояти нападу Путіна" , - сказала Алегрія.

Водночас голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна також проти відправки військ в Україну. Він вважає, що можливість відправлення західних військ в Україну - "це ідея Макрона".

"Але коли ви говорите про відправку військ, ви повинні бути дуже обережними, тому що ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією. Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не є прихильником відправки італійських військ воювати в Україну" , - заявив Таяні.

Що відомо про відправку військ країн Заходу в Україну

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні. Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Зазначимо, що наразі проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості. Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", незважаючи на всебічну допомогу Києву.