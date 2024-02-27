В Литві назвали першу ціль НАТО в разі нападу Росії

Якщо Росія атакує якусь з країн-членів НАТО, то Альянс спершу "нейтралізує" Калініград, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в своєму мікроблозі в соцмережі Х.

"Після інтеграції Швеції до Альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград "нейтралізують" першим" , – написав Лінкявічюс.

"Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю" , — додав він.

Як повідомлялось, 26 лютого парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до НАТО.