У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 27 лютого

Протягом доби Сили оборони України знищили 4 розвідувальних БПЛА російських військ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 27 лютого.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 94 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах н.п. Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка Сумської області та Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Стара Гута Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах Синьківки та Табаївки, де ворог безуспішно намагався вибити наші війська із займаних позицій. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районі Тернів Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах н.п. Виїмка та Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах н.п. Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Дружби Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах н.п. Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах н.п. Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах н.п. Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах Малинівки та Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах н.п. Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Білогір’я, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Молодіжного Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Тягинка, Токарівка, Кринки, Іванівка, Львове, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції противника.