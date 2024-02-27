У Нідерландах вважають, що "не на часі" говорити про відправку солдатів в Україну

Голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм вважає, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав в Україну, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів, повідомляє Європейська правда.

Його слова під час візиту до Чехії цитує агентство ANP.

За словами Ейхельсгейма, для Нідерландів зараз "не на часі" говорити про відправлення солдатів в Україну.

"Я думаю, що ви не повинні списувати жоден варіант, щоб побачити, як найкраще підтримати Україну", – додав він.

Топвійськовий Нідерландів наголосив, що відправлення військ в Україну є "крайнім варіантом", і досі його публічно не розглядали.

Він допустив, що теоретичний сценарій розгортання військових повинен відбуватися в межах коаліції – наприклад через НАТО або групу з 10-15 країн.

"Було б дуже дивно, якби одна чи дві країни збиралися це зробити", – додав генерал.

Окремо Ейхельсгейм підкреслив, що існують й інші способи допомогти Києву, наприклад надіслати більше зброї: "Є й інші можливості, окрім того, щоб думати про солдатів у формі НАТО, які там ходять".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Низка європейських держав і НАТО після цього заявили, що не планують відправляти війська в Україну.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.