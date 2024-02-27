Росіяни обстріляли Курахівську громаду з артилерії: загинула людина

Армія РФ 27 лютого обстріляла Курахівську громаду на Донеччині з артилерії, одна людина загинула та п’ятеро поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

"27 лютого 2024 року ворог обстріляв зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. В зоні ураження опинилося приватне підприємство.

32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини".

За даними правоохоронців, один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані

Також пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.