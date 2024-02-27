Міненерго: Росія постійно обстрілює енергооб’єкти у прифронтових регіонах
Російські окупанти продовжують атакувати енергетичні об’єкти України, а енергетична інфраструктура у прифронтових регіонах майже щодня зазнає пошкоджень, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.
"Сумщина, як і інші прифронтові регіони, такі як Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, Донеччина та інші - постійно знаходяться під російськими обстрілами. Практично кожного дня ми маємо певні пошкодження як ліній електропередач, так і об'єктів генерації", - сказала вона.
Замміністра зауважила, що після останнього обстрілу на Сумщині енергетикам вдалось повернути світло 2 тис. людей. Однак після цього без світла ще залишалося 63 населених пункти, або майже 4 тис. споживачів.
"Це ситуація не тільки з Сумщиною, як я вже сказала, а з усіма прифронтовими регіонами і періодично за весь цей період збройної агресії Росії, період атак росіян на енергосистему, в нас десь понад 360 населених пунктів знаходяться без електропостачання", - підкреслила Гринчук.
Вона додала, що через небезпеку енергетики співпрацюють з військовими і тільки з їх дозволу починають проводити ремонтні роботи.
Нещодавно окупанти атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК, внаслідок чого було поранено 9 енергетиків.
Загалом цієї зими окупанти вже понад 40 разів атакували ТЕС компанії.