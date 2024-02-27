ЗМІ опублікували супутникові знімки місця падіння російського літака А-50

З'явилися супутникові знімки з місця падіння російського літака А-50, який українські військові збили над Азовським морем 23 лютого, повідомляє " target="_blank" rel="noopener">РБК-Україна.

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода.

Знімки зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ. Саме там впав російський літак А-50.

На супутникових знімках видно сліди пожежі, яка охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.

Знищення російського літака А-50

Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем українські військові було збили російський літак А-50.

У розвідці повідомили, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку натякнув, що А-50 збили українською зброєю.

Літак використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.