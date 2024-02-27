Бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на першу ротацію

Військові, які обороняли Авдіївку від вторгнення Російської Федерації, відійшли на ротацію. За їх словами, це перша ротація з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.

"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків" , - сказано у повідомленні бригади.

Військові подякували Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

"Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди" , - написали військові.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами. Окупанти тиснуть на навколишні села. Зокрема, 26 лютого, як стало відомо, ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине.

До цього, 25 лютого РБК-Україна писало, що Сили оборони відійшли на західні околиці Ласточкине, під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що Збройні сили України зробили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку.

При цьому, 20 лютого Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.