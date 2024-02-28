Зеленський прибув з візитом до Албанії
Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану. Про це повідомлив міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Чиновник вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину.
"Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії", - підписав він фото.
Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.
Додамо, що близько тижня тому Euronews писало, що Зеленський відвідає Албанію та візьме участь у саміті на підтримку України 28 лютого. Відповідну інформацію видання отримало від албанського прем'єр-міністра Еді Раму.
Також глава уряду Албанії 21 лютого розповів про те, що Зеленський найближчим часом може провести зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. І це відбудеться в рамках саміту країн Південно-Східної Європи.