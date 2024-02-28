ISW: Окупанти наступають під Авдіївкою, щоб позбавити ЗСУ перепочинку

На думку американських аналітиків, російські окупанти не припиняють наступів навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

У звіті інституту за 27 лютого йдеться про те, що російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і, схоже, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якомога далі в районі Авдіївки до того, як українські війська встановлять найдійніші та важкопрохідні оборонні лінії в цьому районі.

Російські війська тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але з того часу відновили відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від Авдіївки.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив 27 лютого, що російські війська останнім часом збільшили чисельність штурмових груп на Таврійському напрямку з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбиття наступних російських наступальних операцій.

Лиховій та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявили, що станом на 27 лютого українські війська стабілізували свої оборонні рубежі по лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі.

Українські військові спостерігачі охарактеризували українські укріплення на захід від Авдіївки як такі, що "розчаровують" та "є проблемними".

Російські військові блогери стверджували, що українські сили намагаються утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від Авдіївки, і прогнозували, що українські сили зосередяться на оборонній лінії далі на захід, яку українські війська почали будувати в листопаді 2023 р.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

І додають: захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.

Експерти також припускають, що росіяни можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки протягом найближчих тижнів, але рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний темп російського просування в цьому районі.

На їхню думку, ця проблематична місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні переваги росіян і дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи.

Ключові висновки ISW за 27 лютого