Курс валют НБУ на 28 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 28 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 27 лютого виріс до рівня 38.4249 за 1 долар.
Курс євро зріс на 12 коп. до 41.7179 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 9 коп. до 48.7228 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 43.7094 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 9.6735 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.424 900
|EUR
|Євро
|41.717 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.722 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.709 400
|PLN
|Польський злотий
|9.673 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.