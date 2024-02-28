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Курс валют НБУ на 28 лютого

Курс валют НБУ на 28 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 28 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 27 лютого виріс до рівня 38.4249 за 1 долар.

Курс євро зріс на 12 коп. до 41.7179 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 9 коп. до 48.7228 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 43.7094 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 9.6735 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.424 900 +0.0888
EUR Євро 41.717 900 +0.1194
GBP Фунт стерлінгів 48.722 800 +0.0896
CHF Швейцарський франк 43.709 400 +0.1407
PLN Польський злотий 9.673 500 +0.0149

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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