Курс валют НБУ на 28 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 28 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 27 лютого виріс до рівня 38.4249 за 1 долар.

Курс євро зріс на 12 коп. до 41.7179 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 9 коп. до 48.7228 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 14 коп. до 43.7094 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 1 коп. до 9.6735 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.424 900 EUR Євро 41.717 900 GBP Фунт стерлінгів 48.722 800 CHF Швейцарський франк 43.709 400 PLN Польський злотий 9.673 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.