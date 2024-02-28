Уночі ППО знищила усі 10 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 28 лютого сили протиповітряної оборони збили усі 10 безпілотників типу Shahed, які росіяни запустили по Україні.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Також війська РФ вдарили зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. "Шахеди" окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).