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Уночі ППО знищила усі 10 "Шахедів" – Повітряні сили

Уночі ППО знищила усі 10 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 28 лютого сили протиповітряної оборони збили усі 10 безпілотників типу Shahed, які росіяни запустили по Україні.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Також війська РФ вдарили зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. "Шахеди" окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.

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