Уночі ППО знищила усі 10 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 28 лютого сили протиповітряної оборони збили усі 10 безпілотників типу Shahed, які росіяни запустили по Україні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також війська РФ вдарили зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. "Шахеди" окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.