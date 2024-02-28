Кабмін вимагає від держпідприємств терміново перерахувати дивіденди в держбюджет

Кабінет міністрів вимагає від шести державних підприємств авансової сплати 50% дивідендів за 2023 рік до 29 лютого.﻿ Про це йдеться у розпорядженні від 27 лютого 2024 р. № 163-р, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Рішення стосується таких компаній: НАК "Нафтогаз України", "Українська залізниця", "Укроборонпром", "Укргідроенерго", "Українські енергетичні машини", "Нижньодністровська ГЕС", "Українська оборонна промисловість".

За даними міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд гривень.

"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави" , - зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, якого цитує прес-служба міністерства.

Дивіденди від державних підприємств

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив базовий норматив відрахування частки прибутку на виплату дивідендів держпідприємств за підсумками 2023 року з 50% до 80%.

Такий норматив стосується усіх господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50% і більше акцій яких належать повністю державним підприємствам.

Закон "Про державний бюджет на 2024 рік" передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на суму 66 млрд гривень.