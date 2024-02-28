В Одесі уламки "Шахеда" пошкодили трансформатор, сталася пожежа – ОВА

У ніч на 28 лютого під час дронової атаки російських військ у промисловій зоні Одеси уламки збитого безпілотника впали на трансформатор об'єкта критичної інфраструктури, через що сталася пожежа.﻿ Про це заявили у Силах оборони півдня України, повідомляє Українська правда.

Вночі росіяни атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". 10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину і Одещину.

Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку.

Переважна більшість "Шахедів" збита над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині.