РФ втратила в Україні ще понад 1000 військових і 20 артсистем – Генштаб
Росія втратила за минулу добу у війні з Україною приблизно 1060 своїх військових, 14 танків, 20 артсистем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 412 610 (+1060) осіб;
- танків ‒ 6570 (+14) од;
- бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од;
- артилерійських систем – 10029 (+20) од;
- РСЗВ – 1000 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 688 (+2) од;
- літаків – 342 (+2) од;
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24);
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0);
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од;
- спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).