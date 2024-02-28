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РФ втратила в Україні ще понад 1000 військових і 20 артсистем – Генштаб

РФ втратила в Україні ще понад 1000 військових і 20 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за минулу добу у війні з Україною приблизно 1060 своїх військових, 14 танків, 20 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 412 610 (+1060) осіб;
  • танків ‒ 6570 (+14) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од; 
  • артилерійських систем – 10029 (+20) од;
  • РСЗВ – 1000 (+0) од; 
  • засоби ППО ‒ 688 (+2) од; 
  • літаків – 342 (+2) од; 
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24);
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

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