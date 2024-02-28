РФ втратила в Україні ще понад 1000 військових і 20 артсистем – Генштаб

Росія втратила за минулу добу у війні з Україною приблизно 1060 своїх військових, 14 танків, 20 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали: