Джонсон обіцяє "своєчасно" поставити на голосування допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "своєчасно" винесе на голосування продовження допомоги Україні, а найпершим пріоритетом назвав кордон із Мексикою.﻿ Про це він заявив після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як зауважив Джонсон під час спілкування зі ЗМІ, під час переговорів він сказав, що потрібно насамперед дбати про "потреби Америки".

"І насамперед - наш відкритий кордон" , - заявив він.

Спікер Палати представників зазначив, що іншим пріоритетом для них є продовження фінансування федерального уряду, а учасники зустрічі "дуже оптимістичні" і сподіваються на угоду.

Щодо допомоги Україні спікер наголосив, що сказав Байдену про те, що Палата "активно вивчає всі можливі варіанти".

"Ми візьмемося за це питання своєчасно. Але, знову ж таки, перший пріоритет для нашої країни - кордон та його захищеність" , - резюмував політик.

Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, що Джонсон обіцяв президенту України Володимиру Зеленському зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

Зустріч Байдена з лідерами Конгресу

У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з лідерами лідерів Конгресу. Головними темами переговорів були проблема із затвердженням допомоги Україні та уникнення "шатдауну" - призупинення роботи уряду через затримку із затвердженням держбюджету США.

На тлі відсутності допомоги, Силам оборони нещодавно довелося вийти з міста Авдіївка в Донецькій області. За словами Зеленського, Байден розуміє, що це наслідок ослаблення підтримки нашої країни.