У Мінфіні США закликали G7 знайти спосіб передати Україні заморожені активи РФ

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала G7 знайти спосіб направити заморожені російські активи Україні.﻿ Про це Єллен заявила перед зустріччю міністрів фінансів та очільників центробанків країн G20, пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

"Існують сильні міжнародно-правові, економічні та моральні підстави для руху вперед" , - сказала Єллен.

"Велика сімка" повинна працювати разом, щоб дослідити низку запропонованих підходів" , - додала вона.

"Її коментарі пролунали в той час, коли країни G7 обговорюють, що робити з суверенними активами, які були заморожені на початку вторгнення, оскільки фінансові потреби України залишаються незмінно високими, а війна триває вже третій рік і не має жодних ознак згасання" , - пише Bloomberg.

Європейський Союз, країни G7 та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро у вигляді цінних паперів та готівки, причому понад дві третини цих коштів іммобілізовано в ЄС.

Усі сторони погоджуються, що ці кошти мають залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але вони розходяться в думках щодо законності повної конфіскації цих активів.

Єллен зазначила, що окрім простої конфіскації активів, інші ідеї включають використання їх як заставу для запозичень на світових ринках.

Розблокування активів для допомоги Україні "стало б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії", додала Єллен.

"Це дало б зрозуміти, що Росія не може перемогти, продовжуючи війну, і стимулювало б її сісти за стіл переговорів про справедливий мир з Україною" , - вважає вона.

Відповідаючи на коментарі Єллен на прес-конференції в Сан-Паулу у вівторок, міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що план США є "деструктивним", оскільки він робить резерви країн вразливими до політичних рішень.

Він сказав, що Росія може відповісти, "тому що ми заморозили на своєму боці значну кількість іноземних активів".