Затримання Ткача: у Польщі поліція підтвердила "заходи з встановлення особи"

Люблінська поліція підтвердила, що проводила напередодні "дії з встановлення особи" у прикордонній зоні після повідомлень про затримання біля польсько-білоруського кордону журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом із оператором, повідомляє Європейська правда.

"Співробітники поліції Люблінського гарнізону (KPP Łuków) вжили заходів у зв'язку з необхідністю встановлення особи осіб, присутність яких у прикордонній зоні викликала занепокоєння мешканців. Після перевірки осіб, вони залишили територію поліцейського підрозділу" , – йдеться у повідомленні.

Польські правоохоронці не уточнили імена і національність осіб, щодо яких вони здійснювали відповідні дії.

Слід зазначити, що повідомлення Люблінської поліції вийшло практично одночасно з повідомленням Підляської поліції, яка заявила, що "не затримувала журналіста з України", а повідомлення про це – фейкові новини.

Раніше 27 лютого про інцидент із затриманням повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Також на зв'язок між цими двома подіями вказують і деякі польські ЗМІ.

Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом із оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участі спецслужб – відпустили.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалось владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.