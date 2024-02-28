У МЗС оцінили, коли Україна зможе підписати безпекову угоду зі США

Україна чекає від США ухвалення рішення щодо продовження допомоги. Після цього може бути підписана безпекова угода.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Голосу Америки", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання" , - зазначив він.

Глава МЗС додав, що безпекова угода містить конкретику. Тому така угода може бути підписана, коли США знатимуть, яким ресурсом оперують.

"Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка" , - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна не має жодних сумнівів, що така угода буде підписана з США.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Під час візиту до Європи президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією. Також в Україні були підписані угоди з Данією, Італією та Канадою.