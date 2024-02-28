Німеччина виступить посередником у переговорах між Вірменією та Азербайджаном

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок проведе двосторонні та тристоронні переговори зі своїми вірменським та азербайджанським колегами у середу та четвер у Берліні, повідомляє Європейська правда.

Німеччина зараз очолює чергову спробу примирення двох держав. МЗС країни заявило, що Німеччина і Європа "готові зробити все можливе" для підтримки мирної угоди.

Переговори між Бербок, міністером закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим відбудуться за зачиненими дверима.

Залучення Берліна до переговорів почалося ще в листопаді, коли Бербок відвідала обидві країни з пропозицією підтримати їхні мирні переговори.

Після пропозиції Бербок канцлер Олаф Шольц організував коротку тристоронню зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки два тижні тому, в якій взяли участь президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Обидві сторони погодилися "вирішити існуючі розбіжності… винятково мирним шляхом і без застосування сили", заявив згодом речник німецького уряду.