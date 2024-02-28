Найпопулярніші бренди авто у світі: рейтинг за 2023 рік
У 2023 році найпопулярнішою маркою легкових авто у світі була Toyota.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на Focus2move.
Японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль. У 2023 році Toyota реалізувала 9,07 млн авто, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році.
Топ-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто:
- Toyota – 9,07 млн од.;
- Volkswagen - 5,1 млн од.;
- Honda - 3,9 млн од.;
- Hyundai - 3,8 млн од.;
- Ford -3,7 млн од.;
- Nissan - 3,3 млн од.;
- Chevrolet - 3,29 млн од.;
- Kia - 3,0 млн од.;
- BYD - 2,6 млн од.;
- Mercedes - 2,2 млн од.