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Найпопулярніші бренди авто у світі: рейтинг за 2023 рік

Найпопулярніші бренди авто у світі: рейтинг за 2023 рік
Фото: Pixabay

У 2023 році найпопулярнішою маркою легкових авто у світі була Toyota.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром" з посиланням на Focus2move.

Японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль. У 2023 році Toyota реалізувала 9,07 млн авто, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році.

Топ-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто:

  • Toyota – 9,07 млн од.;
  • Volkswagen - 5,1 млн од.;
  • Honda - 3,9 млн од.;
  • Hyundai - 3,8 млн од.;
  • Ford -3,7 млн од.;
  • Nissan - 3,3 млн од.;
  • Chevrolet - 3,29 млн од.;
  • Kia - 3,0 млн од.;
  • BYD - 2,6 млн од.;
  • Mercedes - 2,2 млн од.

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