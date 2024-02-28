Найпопулярніші бренди авто у світі: рейтинг за 2023 рік

У 2023 році найпопулярнішою маркою легкових авто у світі була Toyota.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром" з посиланням на Focus2move.

Японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль. У 2023 році Toyota реалізувала 9,07 млн авто, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році.

Топ-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто: