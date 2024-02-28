США продовжать перебування громадян України за гуманітарними паролями – посол

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити можливість перебування українців за гуманітарними паролями на 2 роки. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє Європейська правда.

Ухвалене рішення надає можливість громадянам України, строк перебування яких на території США за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років, зазначила Маркарова.

Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою "Uniting for Ukraine" (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

"Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією" , – зауважила Маркарова.

Детальна інформація щодо умов та процедури отримання громадянами України нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США.

Нагадаємо, торік Міністерство національної безпеки США оголосило про продовження до 19 квітня 2025 року статусу тимчасового захисту для громадян України у зв'язку з нинішнім повномасштабним вторгненням Росії.

Статус тимчасового захисту для українців почав діяти у США у середині квітня 2022 року.