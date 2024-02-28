Населення Ужгорода збільшилося на 35% через повномасштабне вторгнення – мер
Через повномасштабне вторгнення росіян населення Ужгорода з 2022 року збільшилося на 35%. Про це заявив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, повідомляє ЛігаБізнес.
Він зазначив, що населення міста у мирний час налічувало 115 000 осіб.
Андріїв наголосив, що місто не отримує кошти на утримання переселенців і це велике навантаження для них.
"У перші дні було плюс 60 000. Зараз плюс 40 000. Це навантаження і на транспортну систему, і на медицину, і на освіту", – говорить мер.
Він додав, що до міста також було релоковано багато бізнесів.
"Близько 200. Є потужні, а є і на декілька осіб. Є важка промисловість, сфера послуг та ІТ. Важкі виробники переїхали з Краматорська, наприклад, які мали можливість релокуватися. Деякі перереєструвались і платитимуть податки тут", – зазначив міський голова Ужгорода.
Андріїв також розповів, що бюджет міста змінився в бік зменшення.
"Через агресію РФ в нас мінус 300 млн буде цього року через вилучення військового ПДФО", – уточнив він.