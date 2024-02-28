Вартість Bitcoin перевищила 59 тисяч доларів уперше за понад 2 роки

Уперше з 20 листопада 2021 року вартість біткоїна перевищила 59 тис доларів. Станом на 11:47 за Києвом біткоїн торгувався на рівні 59 207 доларів.﻿ Про це свідчать дані CoinDesk, повідомляє Економічна правда.

Біткоїн із початку 2024 року подорожчав більш ніж на 34%. Цьому сприяв запуск біткоїн-ETF, а також очікування майбутнього халвінгу - зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти.

При цьому біткоїн різко подорожчав в останні дні: з 25 лютого він зріс у ціні більш ніж на 14%, із 51 772,9 дол.

Як зазначає Bloomberg, підтримку найпопулярнішій криптовалюті надає попит на біткоїн-ETF.

Крім цього, додає агентство, біткоїн значно зріс у ціні після того, як після того, як виробник програмного забезпечення для бізнесу і великий криптоінвестор MicroStrategy розкрив інформацію про придбання приблизно 3000 біткоїнів на 155,4 млн дол.

Також на настрої інвесторів впливають очікування майбутнього халвінгу - скорочення швидкості генерування нових одиниць криптовалюти, під час якого розмір винагороди майнерам за видобутий блок зменшується вдвічі. Халвінг відбувається приблизно раз на чотири роки.

Вартість біткоїна 2023 року зросла більш ніж на 150% на очікуваннях інвесторів, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить запуск біткоїну-ETF: дозвіл було надано 10 січня через 10 років відмов. Незважаючи на дозвіл на біткоїн-ETF, SEC не схвалює і не підтримує біткоїн, підкреслив голова комісії Гері Генслер.

Нагадаємо, криптовалютний ринок переживає значне зростання, адже його капіталізація сягнула 2 трильйонів доларів. Це сталося вперше за майже два роки, і основним фактором цього явища є зростання курсу Bitcoin.

У вівторок біткоїн досяг дворічного максимуму у 57 тисяч доларів на тлі ознак купівлі криптовалюти великими гравцями, в той час як Ethereum перевищив 3200 доларів уперше з 2022 року.