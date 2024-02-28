Каскад водосховищ зупинить окупантів поблизу Авдіївки – речник ЗСУ

Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції на Авдіївському напрямку, цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Про це заявив Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ.

"Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції" , – сказав Дмитро Лиховій.

За словами речника, штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, уточнив представник ОСУВ "Таврія".

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях" , – додав Дмитро Лиховій.

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