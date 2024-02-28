Майже 70% поляків назвали ЄС та Україну причинами проблем фермерів

Більшість громадян Польщі вважають, що проблеми їхніх фермерів пов'язані з рішенням Європейського Союзу відкрити ринок для України. Про це свідчить опитування компанії United Surveys, проведене на замовлення польських видань RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє ЛігаБізнес.

Респонденти мали можливість вибрати більше однієї відповіді на питання про джерела проблем фермерів у Польщі. Найбільший відсоток опитаних – 67,6% – вказали на рішення Євросоюзу відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України.

Серед виборців партії "Право і солідарність" цей показник сягає 78%, а серед прихильників "Конфедерації" – 94%.

Серед інших причин згадуються:

політика колишнього уряду Матеуша Моравецького (48,8%);

наслідки агресії Росії проти України (48,6%);

кліматична політика Євросоюзу (47,8%);

недобросовісна конкуренція з боку українського агросектору (46,4%);

політика чинного уряду Дональда Туска (20,7%);

дії самих фермерів (10,5%).

Опитування United Surveys для RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna проводилося 23-25 лютого на вибірці в 1000 осіб з використанням методів CATI (комп'ютерне телефонне інтерв'ю) і CAWI (комп'ютерне інтернет-інтерв'ю).