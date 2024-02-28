В Україні планують запустити онлайн-звернення до суду – Мінцифри

В Україні триває робота над оновленням електронного суду, яке має спростити документообіг, пришвидшити розгляд справ судами та полегшити комунікацію між учасниками процесу. Зокрема, українці зможуть звернутися до суду онлайн.﻿ Про це заявили в міністерстві цифрової трансформації України, повідомляє Економічна правда.

"Працюємо над оновленням електронного суду, це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ судами та полегшить комунікацію між учасниками процесу." , - йдеться у повідомленні

Основою трансформації слугує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, завдяки якій зараз доступні онлайн-сервіси, такі як електронний кабінет, судові засідання онлайн та контакт-центр.

Оновлений електронний суд надасть українцям можливість:

звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок;

отримувати судові рішення в електронній формі;

оплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір та застави;

ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи.

Частина цих послуг буде доступна в застосунку "Дія".