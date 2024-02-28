Зеленський підписав з прем'єром Албанії угоду про дружбу і співробітництво

Президент Володимир Зеленський та глава албанського уряду Еді Рама підписали у середу Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами, повідомляє Європейська правда.

Цей документ, зазначив Зеленський, сприятиме розвитку співпраці двох країн та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

На зустрічі з Рамою, додав глава держави, обговорили оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, нашу боротьбу за свободу й територіальну цілісність… Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!", – зазначив Зеленський.

В ОПУ уточнили, що, згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідну співпрацю в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Передбачається також встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох держав.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів.

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав.

Також Україна та Албанія співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема й культурних та історичних цінностей.

Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії на саміт із державами Західних Балкан, який відбудеться в середу, 28 лютого.