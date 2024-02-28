Нідерланди замовили чеські гаубиці DITA для України

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що країна замовила в Чехії новітні гаубиці DITA для України, повідомляє Європейська правда.

За інформацією відомства, гаубиця DITA – це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів.

"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України" , – сказано у повідомленні.

Зброя є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.

Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією – модернізацію 100 бойових танків Т-72.

Днями Нідерланди анонсували, що вже найближчим часом мають намір підписати безпекову угоду з Україною терміном на 10 років.