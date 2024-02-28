Фон дер Ляєн виступила за закупівлю зброї для України за прибутки від активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з закликом використати прибутки від заморожених російських активів для фінансування закупівель зброї для України. Про це вона сказала в Європарламенті, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн заявила, що настав "час розпочати розмову" про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військових товарів для України.

"Не може бути сильнішого символу і кращого застосування для цих грошей, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя" , – сказала вона.

"Це все стосується того, щоб зробити Європу відповідальною за власну безпеку. Без чи з підтримкою наших партнерів ми не можемо дозволити Росії перемогти" , – заявила фон дер Ляєн.

Ідея використання заморожених російських активів для підтримки України останнім часом набирає обертів, оскільки подальше фінансування Києва стає все менш визначеним.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен раніше закликала країни "Групи семи" терміново знайти шлях використати суверенні російські активи, заморожені на території держав-учасниць об’єднання, і скерувати їх на допомогу Україні.

Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.