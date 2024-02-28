Британська розвідка: У РФ зменшився вплив на країни колишнього СРСР

Британська розвідка звернула увагу на те, як за останні два роки зменшилась здатність Росії досягати своїх цілей у регіоні, в який входять країни колишнього СРСР, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 28 лютого.

Зазначається, що війна в Україні спричинила істотний зсув у відносинах Росії з країнами колишнього Радянського союзу.

"Росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки і економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив Росії серед найближчих сусідів знизився" , – йдеться в огляді.

У британському Міноборони стверджують, що нездатність РФ досягти прориву у війні поставила під питання роль Росії як гаранта безпеки у регіоні.

"Порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку Росії" , – зазначають в огляді.

Британська розвідка відзначила зростання тенденцій у цих країнах до скорочення залежності від Росії.