Україна та Західні Балкани можуть провести оборонний форум

Україна та Західні Балкани можуть провести спільний форум оборонних індустрій. Він може пройти у Києві чи одній із балканських столиць.﻿ Про це президент Володимир Зеленський заявив на відкритті саміту "Україна - Південно-Східна Європа", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Під час повномасштабної війни ми довели, що можливо вистояти та подолати навіть ворога, який здавався одним із найсильніших у світі. Кожна нація може стати успішною в обороні, коли різні нації співпрацюють, а люди є достатньо вмотивованими, щоб бути стійкими. І ми пропонуємо поєднати та посилити такий наш досвід. Ми горді тому, що є близько 500 оборонних компаній, які ведуть свою діяльність в Україні в різних сферах. І кожна з них додає сили" , - сказав глава держави.

При цьому він додав, що цього не досить, щоб перемогти російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський зазначив, що є проблеми з постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою.

Президент підкреслив, що Україна зацікавлена у співробітництві з балканськими країнами та усіма партнерами, а урядова команда презентує деталі.

"Ми пропонуємо провести спеціальний україно-балканський форум оборонних індустрій у Києві або в одній із ваших столиць" , - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що все те, що робить країни хорошими партнерами, водночас робить Путіна слабшим.