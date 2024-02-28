Окупанти вдарили авіабомбами по Куп'янську, є загиблі (Оновлено)

Російські війська вдень 28 лютого вдарили керованими авіабомбами по центру Куп'янська. Попередньо, загинули дві людини.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди" , – йдеться в повідомленні.



Також пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

На місці працюють профільні служби.

Як уточнили﻿ в поліції Харківській області, зафіксовано влучання в церкву Іісуса Христа. Там під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми. Травми внаслідок обстрілу також отримала 31–річна жінка, її 39-річний брат загинув