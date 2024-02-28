Окупанти вдарили авіабомбами по Куп'янську, є загиблі (Оновлено)
Російські війська вдень 28 лютого вдарили керованими авіабомбами по центру Куп'янська. Попередньо, загинули дві людини.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди", – йдеться в повідомленні.
Також пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.
На місці працюють профільні служби.
Як уточнили в поліції Харківській області, зафіксовано влучання в церкву Іісуса Христа. Там під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми. Травми внаслідок обстрілу також отримала 31–річна жінка, її 39-річний брат загинув