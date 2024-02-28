Депутати Придністров'я звернулися до Росії для захисту від "тиску Молдови"

Місцеві депутати Придністров'я звернулися до Ради Федерації та державної думи Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах "посилення тиску Молдови", повідомляє NewsMaker.

Таке рішення ухвалили місцеві депутати Придністров'я на з'їзді 28 лютого.

Також місцеві депутати звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та до генсека ООН із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я".

У заяві місцеві депутати зазначили, що Молдова розв'язала проти невизнаної ПМР "економічну війну", маючи на увазі скасування митних пільг для регіону.