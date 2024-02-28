Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо західних військ в Україні

Коментуючи ідею очільника Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки сухопутних військ західних країн в Україну, президент Володимир Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення України у відбитті агресії РФ, будуть хорошими для всього світу, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Україна-Південно-Східна Європа".

"Я не був на тому саміті (де Макрон озвучив ідею –ред.), він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він має бути в середині березня…

Якщо будь-які ініціативи у світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу".

Зеленський зазначив, що попередньо мав хорошу зустріч із Макроном, на якій обговорювалося багато ініціатив, як посилити Україну на полі бою. Водночас наразі основна фундаментальна ініціатива – щоб партнери виконували свої попередні домовленості про своєчасне постачання Україні озброєння.

"Нам потрібно вижити, а вижити для України це означає мати дуже конкретні рішення. Це дуже важливо. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, інформацією про кількість артилерії, кількість 155-мм боєприпасів… Все те, де у нас є домовленості та контракти по допомозі, все повинно надходити вчасно".

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Нагадаємо:

В межах робочого візиту до Франції президент Володимир Зеленський підписав із президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією.