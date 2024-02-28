Бельгія виділяє 200 млн євро на закупівлю 800 тисяч снарядів для України

Бельгія профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter (X) заявив бельгійський прем’єр Александр де Кроо.

За словами де Кроо, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро, тому протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів.

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) February 28, 2024

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора", – зазначив він.

Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Згодом Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади та Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.