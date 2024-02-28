Бельгія виділяє 200 млн євро на закупівлю 800 тисяч снарядів для України
Бельгія профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter (X) заявив бельгійський прем’єр Александр де Кроо.
За словами де Кроо, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро, тому протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів.
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора", – зазначив він.
Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.
Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.
Згодом Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади та Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.